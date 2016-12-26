НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Шестерым следж-хоккеистам Югры присвоено спортивное звание «мастер спорта России международного класса»

26.12.2016 13:06

Звание они получили по итогам чемпионата мира 2015 года в США. Тогда российская сборная завоевала «бронзу».

Фото: csi-ugra.ru

Игроки СХК «Югра», мастера спорта России нападающий Андрей Соколов и голкипер Евгений Плотников повысили свое спортивное звание и теперь МСМК. Заслуженные мастера спорта Константин Шихов, Николай Терентьев, Василий Варлаков, Владимир Литвиненко добавили в свой послужной список недостающее спортивное звание.

После «серебра» Паралимпийских игр Сочи – 2014 они будучи «мастерами спорта России» за выдающиеся заслуги сразу стали «заслуженными мастерами спорта», рассказали в пресс-службе «Центра адаптивного спорта». 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
КАРАОКЕ. Квартирник у Маргулиса
Домашний Зима_2017
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран