Шестерым следж-хоккеистам Югры присвоено спортивное звание «мастер спорта России международного класса»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.12.2016 13:06

Звание они получили по итогам чемпионата мира 2015 года в США. Тогда российская сборная завоевала «бронзу».

Фото: csi-ugra.ru

Игроки СХК «Югра», мастера спорта России нападающий Андрей Соколов и голкипер Евгений Плотников повысили свое спортивное звание и теперь МСМК. Заслуженные мастера спорта Константин Шихов, Николай Терентьев, Василий Варлаков, Владимир Литвиненко добавили в свой послужной список недостающее спортивное звание.

После «серебра» Паралимпийских игр Сочи – 2014 они будучи «мастерами спорта России» за выдающиеся заслуги сразу стали «заслуженными мастерами спорта», рассказали в пресс-службе «Центра адаптивного спорта».