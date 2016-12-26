НОВОСТИ «СЕВЕРА»
Шестерым следж-хоккеистам Югры присвоено спортивное звание «мастер спорта России международного класса»
- 26.12.2016 13:06
Звание они получили по итогам чемпионата мира 2015 года в США. Тогда российская сборная завоевала «бронзу».
Фото: csi-ugra.ru
Игроки СХК «Югра», мастера спорта России нападающий Андрей Соколов и голкипер Евгений Плотников повысили свое спортивное звание и теперь МСМК. Заслуженные мастера спорта Константин Шихов, Николай Терентьев, Василий Варлаков, Владимир Литвиненко добавили в свой послужной список недостающее спортивное звание.
После «серебра» Паралимпийских игр Сочи – 2014 они будучи «мастерами спорта России» за выдающиеся заслуги сразу стали «заслуженными мастерами спорта», рассказали в пресс-службе «Центра адаптивного спорта».