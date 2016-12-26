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Сегодня в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета Ту-154 в Сочи

26.12.2016 13:41

На борту Минобороны находился ансамбль имени Александрова, журналисты и военнослужащие — всего 92 человека. 

Артисты направлялись в Сирию, чтобы выступить перед военными на базе Хмеймим. В числе прочих этим рейсом летела благотворительный деятель Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Самолет упал в Черное море практически сразу после взлета — фрагменты его были обнаружены в полутора километрах от берега на глубине 50-70 метров. Выживших в страшной катастрофе нет.

 

 

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