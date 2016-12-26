НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Все воспитанники школы-интерната Лямина выписаны после отравления

26.12.2016 13:53

Состояние детей, как отмечают медики, удовлетворительное. Все они прошли полный курс обследования и лечения. 

Между тем, окончательный диагноз не называется – проводится дообследование анализов в Референц-центре в Москве.

Напомним, с 15 по 19 декабря с признаками кишечной инфекции за медицинской помощью обратились 37 воспитанников Ляминской школы. По данному факту возбуждено уголовное дело: имело место  «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Прокуратура также организовала проверку в связи с инцидентом. По предварительной версии, причиной отравления стала запеканка. Всего в интернате учится 191 ребенок. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
КАРАОКЕ. Квартирник у Маргулиса
Домашний Зима_2017
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран