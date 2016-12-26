НОВОСТИ «СЕВЕРА»

У Натальи Комаровой теперь будет два первых заместителя

26.12.2016 14:04

 Алексей Шипилов, замглавы округа, курирующий вопросы внутренней политики, переведен в статус первого заместителя губернатора Югры. Также в этой должности работает Геннадий Бухтин. 

Сообщается, что заместителем главы региона, курирующим вопросы социального развития, назначен Всеволод Кольцов. В его ведении будут депздравы, физкультуры и спорта, соцразвития, образования и молодёжной политики, культуры, а также служба по делам архивов. Ранее Всеволод Кольцов возглавлял Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.

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