У Натальи Комаровой теперь будет два первых заместителя

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.12.2016 14:04

Алексей Шипилов, замглавы округа, курирующий вопросы внутренней политики, переведен в статус первого заместителя губернатора Югры. Также в этой должности работает Геннадий Бухтин.

Сообщается, что заместителем главы региона, курирующим вопросы социального развития, назначен Всеволод Кольцов. В его ведении будут депздравы, физкультуры и спорта, соцразвития, образования и молодёжной политики, культуры, а также служба по делам архивов. Ранее Всеволод Кольцов возглавлял Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.