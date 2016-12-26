Более шести тысяч учащихся Югры стали участниками Олимпиады по ПДД

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.12.2016 14:46

Олимпиада проводится в Сургуте седьмой год, и с каждым разом количество желающих проверить свои знания заметно увеличивается. В первом туре приняли участие 6724 ученика 4 – 8 классов.

Фото: 86.mvd.ru

По условиям конкурса, учащимся предстояло пройти два этапа испытаний. Набрав наибольшее количество баллов, отборочный тур прошли 120 ребят. Им организаторы соревнований предложили найти правильное решение в ситуациях, которые могут возникнуть в реальной жизни на дороге.

По итогам Олимпиады в каждой возрастной группе были выявлены победители. Прекрасные знания и практические навыки продемонстрировали учащиеся школы № 38 и Лицея им. В.И, Хисматуллина, которые заняли несколько призовых мест в разных возрастных категориях.