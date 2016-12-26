23 декабря состоялось заключительное в 2016 году заседание Думы Сургутского района

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.12.2016 15:12

В повестке дня значилось 18 вопросов, которые предварительно были рассмотрены на двух заседаниях депутатских комиссий. Ключевым вопросом заседания стало принятие бюджета на 2017 и плановый период 2018-2019 годов.

Доходы бюджета в будущем году составят почти 9,5 млрд. рублей, из них 53,5% составят безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы, почти 40% - налоговые сборы. Более чем 62% расходов будут направлены на социальную сферу. Средства пойдут, в основном, на образование.

Особое внимание будет уделено жилищно-коммунальному хозяйству района – затраты на эти цели составят 11%. Более 700 млн. 245 тыс. рублей будет выделено поселениям района в виде межбюджетных трансфертов.