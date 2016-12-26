Награды и почетные звания вручили к 86 годовщине со дня образования Югры

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.12.2016 16:34

Торжественная церемония проходила в правительстве округа.

Фото: admhmao.ru

«Очередной, 86-ой год жизни нашего округа состоит из множества дел миллиона шестисот тысяч югорчан. Каждый из вас совершил что-то особенное, важное для Югры. В этом зале – люди, чей труд и поступки заслужили особой оценки общества» , - обратилась к югорчанам губернатор Югры Наталья Комарова.

Награды и почетные грамоты из рук главы региона получили более 20 югорчан.

Так, за смелые и решительные действия, проявленные в экстремальных условиях, Благодарностью Президента Российской Федерации награжден житель Ханты-Мансийска Михаил Привалов. Югорчанин работает спасателем мобильного поисково-спасательного отряда «Центроспас-Югория». Михаил, став случайным свидетелем дорожно-транспортного происшествия, рискуя собой, спас жизни четырех человек. Несмотря на то, что поврежденный автомобиль мог загореться, взорваться в любой момент.

Также глава региона вручила премию губернатора автономного округа мастеру народных художественных промыслов Сергею Лукьянчикову из Нягани. Мастер почти 30 лет работает художником-оформителем, виртуозно владеет различными стилями графики и живописи. Сергей рисует, воплощает свою живопись в жизнь, изготавливает обласа и традиционные весла. В этом году он стал победителем отборочного этапа конкурса «Славим человека труда!» в номинации «Лучший мастер по художественной обработке дерева».