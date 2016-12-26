НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Жителя Пыть-Яха будут судить за истязание и изнасилование

26.12.2016 17:27

  По данным регионального Следственного комитета, 12 июля 2016 года около 23 часов 27-летняя женщина возвращалась домой из магазина. В тот момент, когда она открывала входную дверь, вместе с ней в квартиру проник неизвестный ей мужчина. 

Фото: mosmonitor.ru

Он несколько раз ударил потерпевшую и, угрожая убийством, изнасиловал ее. Злоумышленник забрал у югорчанки  3000 рублей, а потом угрожал убить,  если она обратится в полицию. Преступление раскрыто по «горячим следам», и в течение первых суток мужчина был установлен и задержан.

При расследовании уголовного дела было выявлено еще одно преступление – по версии следствия, обвиняемый в течение продолжительного времени наносил телесные повреждения своей сожительнице. Учитывая систематичность нанесения мужчиной побоев, его действия квалифицированы как истязание.

Уголовное дело направлено в суд.

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