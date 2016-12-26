Жителя Пыть-Яха будут судить за истязание и изнасилование

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.12.2016 17:27

По данным регионального Следственного комитета, 12 июля 2016 года около 23 часов 27-летняя женщина возвращалась домой из магазина. В тот момент, когда она открывала входную дверь, вместе с ней в квартиру проник неизвестный ей мужчина.

Фото: mosmonitor.ru

Он несколько раз ударил потерпевшую и, угрожая убийством, изнасиловал ее. Злоумышленник забрал у югорчанки 3000 рублей, а потом угрожал убить, если она обратится в полицию. Преступление раскрыто по «горячим следам», и в течение первых суток мужчина был установлен и задержан.

При расследовании уголовного дела было выявлено еще одно преступление – по версии следствия, обвиняемый в течение продолжительного времени наносил телесные повреждения своей сожительнице. Учитывая систематичность нанесения мужчиной побоев, его действия квалифицированы как истязание.

Уголовное дело направлено в суд.