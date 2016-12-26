В Югорских кинотеатрах перед сеансами будут показывать антитеррористические ролики

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.12.2016 17:40

Документальные фильмы также планируется размещать в эфире региональных и муниципальных телевизионных каналов.

Фото: nv.kz

Окружной департамент общественных и внешних связей отмечает хорошее качество материалов. Не только техническое, но и содержательное.

Как рассказал руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии Югры Евгений Лейком, ситуация с вербовкой в ряды террористических международных формирований, как в автономном округе, так и в других субъектах России, остается актуальной.

Согласно представленным данным, средняя продолжительность жизни боевика запрещенной в стране ИГИЛ составляет 2 месяца, поэтому вербовщики ведут свою работу постоянно. Прежде всего, она направлена на молодежь. Средний возраст террориста сейчас составляет 27 лет, террориста-смертника – 24 года. Основным каналом вербовки является интернет.