НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югорских кинотеатрах перед сеансами будут показывать антитеррористические ролики

26.12.2016 17:40

Документальные фильмы также планируется размещать в эфире региональных и муниципальных телевизионных каналов. 

Фото: nv.kz

Окружной департамент общественных и внешних связей отмечает хорошее качество материалов. Не только техническое, но и содержательное.  

Как рассказал руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии Югры Евгений Лейком, ситуация с вербовкой в ряды террористических международных формирований, как в автономном округе, так и в других субъектах России, остается актуальной.

Согласно представленным данным, средняя продолжительность жизни боевика запрещенной в стране ИГИЛ составляет 2 месяца, поэтому вербовщики ведут свою работу постоянно. Прежде всего, она направлена на молодежь.  Средний возраст террориста сейчас составляет 27 лет, террориста-смертника – 24 года. Основным каналом вербовки является интернет. 

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