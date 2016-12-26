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Ханты-Мансийск станет «Новогодней столицей России»

26.12.2016 19:42

Это звание окружной столице 7 января передаст Тамбов. Такой статус Ханты-Мансийску присудило министерство культуры России, сообщает ugra-news.ru. 

Напомним, четыре года подряд региональный центр становился новогодней столицей Югры. Проект не раз завоевывал награды федерального уровня, а в 2015 году проект занял первое место в номинации «Лучшее событие в области культуры» на финале Национальной премии в области событийного туризма «RussianEventAwards».

Еще один уникальный проект – «Резиденция Ёлки» в Ханты-Мансийске. Это закрытая площадка, на которой югорчане могут поиграть в подвижные игры, научиться чему-нибудь на мастер-классе или купить новогодний сувенир ручной работы.

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