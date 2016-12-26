НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Более 800 югорчан сдали кровь в преддверии Нового года

26.12.2016 19:51

Донорская акция прошла неделю назад на базе КУ «Станция переливания крови». Она направлена на пополнение Банка крови в преддверии продолжительных новогодних праздников. 

Всего за время акции было заготовлено более 300 литров консервированной крови, около 90 литров плазмы и 400 доз тромбоцитов. Кровь и её компоненты после обследования и прохождения срока карантинизации отправят в лечебную сеть, нуждающимся пациентам. Донорам, участвующим в акции, кроме положенных выплат вручили сувенирную продукцию с символикой Службы крови.

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