В 2017 году в Югре проведут Марафон городского благоустройства

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.12.2016 20:22

Об этом заявила Наталья Комарова во время Обращения к югорчанам, представителям общественности и депутатам окружной думы. Она предложила выстроить всю работу вокруг качества городской среды.

Фото: bizneskirov.ru

По словам главы региона, важно сконцентрироваться на деталях – понижении бордюров на перекрестках, установке скамеек, оборудовании дополнительных мест отдыха и освещении, в том числе декоративном. Необходимо избавляться от рекламного «мусора», стремиться к единому цветовому и архитектурному стилю, внятной градостроительной политике, которая бы определяла неповторимость, выразительность лица каждого поселения. Отдельное внимание необходимо уделить дворам и всему, что связано с массовым спортом.

Наталья Комарова привела в пример жителя Нижневартовска Дмитрия Лисового, который «объявил борьбу» бордюрам. Он нанес на городскую карту около 300 пешеходных переходов, неудобных для перехода инвалидов, мам с колясками, велосипедистов. Местная администрация откликнулась, уже переоборудованы около 90 переходов.

Губернатор призвала все муниципалитеты действовать по аналогичной схеме. А округ поможет субсидиями городам и районам с лучшими решениями по городскому благоустройству.