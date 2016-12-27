НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Власти Югры вдвое сократят количество не соответствующих стандартам дорог

27.12.2016 07:14

Сейчас этот показатель составляет 18,3%, сообщила губернатор региона Наталья Комарова. В прошлом году она поручила проработать меры, которые позволят снизить долю ненормативных дорог в регионе до 10% за следующие 5-7 лет.

«По итогам этого года мы получили прирост соответствующих всем стандартам дорог на 1,4%. Если мы продолжим в том же темпе, то уложимся в шесть лет, а если ускоримся, что крайне желательно, то еще быстрее», - сказала глава Югры во время обращения к жителям, представителям общественности и депутатам региона.

В окружном департаменте общественных и внешних связей пояснили, что протяженность автодорог общего пользования в Югре превышает 6,7 тыс. км. К концу  года планируется ввести в эксплуатацию после строительства и реконструкции 31,09 км трасс регионального или межмуниципального значения. 

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