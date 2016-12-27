Бизнесмен в Лянторе обвиняется в незаконном лишении свободы своего соотечественника

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.12.2016 08:56

Полицейские узнали о том, что больше полутора лет в помещении одной из автомоек города живет 21-летний гражданин Республики Армения. Владелец объекта заставил юношу бесплатно работать в счет погашения долга, который имеется у молодого человека.

Фото: boombate.com

По факту незаконного лишения человека свободы, не связанного с похищением, и самоуправства расследуется уголовное дело. 41-летний предприниматель заключен под стражу.

По данным регионального Следственного комитета, в мае 2015 года юноша повредил два автомобиля клиентов автомойки. Хозяин бизнеса заплатил владельцам машин больше 200 тысяч рублей и заставил работника «отрабатывать» долг и до момента полного его погашения находиться исключительно в помещении автомойки.

Отмечается, что мужчина должен был обратиться в суд с заявлением о взыскании с потерпевшего денег, но предпочел незаконный способ.