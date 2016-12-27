В Югре уполномоченный по правам ребенка подписала Детскую декларацию по безопасности дорожного движения

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.12.2016 08:59

Татьяна Маховикова выразила заинтересованность в пропаганде дорожной культуры среди подростков и родителей, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

Планируется проводить тематические беседы, вело- и автокроссы, уроки-практикумы по изготовлению световозвращающих элементов, а также акции на улицах. Успешной реализации инициатив декларации будет способствовать взаимодействие с сотрудниками Госавтоинспекции и членами молодежного парламента при уполномоченном по правам ребенка округа.

По мнению уполномоченного, вопросы дорожной безопасности в современных условиях приобретают особую актуальность и крайне важно, чтобы дети получали необходимые знания и умения в области дорожной безопасности.