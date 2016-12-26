27 декабря в Сургуте состоится открытие фестиваля ледовых скульптур «Хрустальный экополис»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

26.12.2016 21:14

Фестиваль проводится Историко-культурным центром «Старый Сургут» уже более 15 лет.

Фото: admsurgut.ru

В преддверии 2017 года, который объявлен Годом экологии в России, горожане получат в подарок настоящий природный оазис, выполненный изо льда. Широкая география участников фестиваля в очередной раз подчеркивает их интерес к созданию «хрустальных» композиций в нашем городе. Так, для воплощения ледяных шедевров в Сургут съехались мастера из Санкт-Петербурга, Москвы, Тарко-Сале (ЯНАО) и Краснодара. Не остались в стороне и мастера города. Четверо сургутян трудились над созданием ледовых образов.

В итоге победу в конкурсе одержал Сергей Ледков, г. Тарко-Сале (ЯНАО), на втором месте Николай Вылка, г. Тарко-Сале (ЯНАО). Замыкает тройку лидеров Анастасия Каминская, Краснодарский край.

Со стартом фестиваля начнет свою работу ледовый каток и прокат коньков, режим работы катка: с 10.00 до 22.00, проката коньков - с 10.00 до 21.00. Вход на территорию ледового городка платный (стоимость: 50 руб. – детский билет, 70 руб. - билет для взрослого).