Вчера на трассе «Нижневартовск – Радужный» «ВАЗ» въехал в «Фольксваген Пассат»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.12.2016 10:49

41-летний водитель отечественной машины не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с иномаркой. Пострадал 45-летний водитель.

Фото: 86.mvd.ru

В Октябрьском районе в 09:20 на 45 километре автодороги «Нягань-Приобье» 37-летний водитель «Шеврале Нива» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП 38-летняя пассажирка с травмами обратилась в медучреждение.

За сутки на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2289 нарушений правил дорожного движения. Задержано 16 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

21 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.