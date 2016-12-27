Дефицит сургутского бюджета в 2017 году превысит полмиллиарда рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.12.2016 11:36

Но по сравнению с прошлым годом он сокращен. Этого удалось добиться за счет усиления работы по привлечению дебиторской задолженности по использованию муниципальной земли и имущества.

Фото: dumasurgut.ru

Об этом стало известно после заседания сургутской Думы. Был принят главный финансовый документ города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Доходы города составят 20,6 млрд рублей, расходы — 21,2 млрд рублей.

Бюджет будет социально ориентированным. При этом 52,5% от общего объема средств пойдет на развитие образования. К примеру, из дополнительно выделенных 59,4 миллионов, больше 30 млн потратят на оборудование медицинский кабинетов, установку противопожарной сигнализации, ремонт школьных пищеблоков.

Содержание АПК «Безопасный город» обойдется в 24 млн рублей, а установка остановочных павильонов – в 5 млн.