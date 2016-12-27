В Когалыме сотрудница нефтяной компании растратила более 13 млн рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.12.2016 12:08

Прокуратура Когалыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ведущего инженера фирмы «Мастер-Нефть». Женщина обвиняется в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Как сообщают в ведомстве, обвиняемая с июня 2013 года по ноябрь 2015 года растратила вверенные ей деньги путем завышения объемов израсходованных химических реагентов. В итоге сумма похищенных денег составила более 13 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, заключает АиФ-Югра.