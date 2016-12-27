Ежегодно 27 декабря свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.12.2016 12:19

День спасателя в России установлен Указом Президента Российской Федерации от 26 ноября 1995 года.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Дата праздника выбрана не случайно – именно 27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС России и профессиональным праздником спасателей.

Сегодня противодействие чрезвычайным ситуациям приобрело общенациональную значимость. Работа в этой сфере требует высокой квалификации, инициативности, ответственности, мужества. Готовность к самопожертвованию во имя спасения жизни людей отличает тех, кто несет службу в подразделениях аварийно-спасательных формирований.

Техногенным катастрофам и стихийным бедствиям противостоят высочайший профессионализм, преданность своему делу, опыт и умение найти выход из самых сложных, подчас экстремальных ситуаций.