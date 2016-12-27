Югорчан поздравит Дед Мороз – Почтовоз

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.12.2016 12:37

В костюме сказочного деда и его внучки – Снегурочки – почтовые работники разнесут новогодние подарки жителям Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска.

Фото: pochta.ru

За данный сервис отвечают участки курьерской доставки блока посылочного бизнеса и экспресс-доставки УФПС ХМАО-Югры – филиал ФГУП «Почта России». Югорчанам предлагают самим подготовить подарок, а затем позвонить на участок курьерской доставки. Специальное предложение доступно до 30 декабря. Стоимость услуги – 500 рублей.

Оформить заявку и получить более подробную информацию можно по телефонам:

- Ханты-Мансийск (Рябиновая, 20): (3467) 30-30-93,

- Сургут (Кукуевицкого, 10): (3462) 35-26-19,

- Нижневартовск (Ханты-Мансийская, 7): (3466) 41-17-94.