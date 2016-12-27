НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Ледовые городки Сургута прошли общественную приемку

27.12.2016 13:14

Качество объектов оценивали замглавы Александр Шатунов, журналисты и активисты. 

Фото: admsurgut.ru

Отмечается, что все ледовые элементы соответствуют ГОСТам. Практически на каждой площадке установлено по три горки для разных возрастных категорий, все имеют поручни и высокие бордюры. Площадки подсвечиваются в вечернее и ночное время.

Напомним, ледовые городки уже установлены на 6 площадках: в 25-м мкр, возле СурГУ, музыкально-драматического театра, театра «Петрушки» (у бывшего кинотеатра «Аврора»), на площади Советов и у школы № 27 (на перекрестке Мира-Островского). Городскому бюджету они обошлись в семь миллионов рублей.  

Также возле СурГУ и на перекрестке Мира-Островского появятся катки и теплые помещения для проката спортивного инвентаря. Закончить работу по из заливке помешали морозы. 

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