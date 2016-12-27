В Лянторе состоялся эксклюзивный показ нового художественного фильма «Ананас»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.12.2016 13:30

Мероприятие прошло в рамках Окружного фестиваля социального фильма.

Под занавес Года российского кино лянторцы получили уникальную возможность – одними из первых посмотреть новый художественный фильм и познакомится с режиссером картины «Ананас». Владимир Рудак – человек с непростой судьбой, но неунывающий, вопреки предубеждениям, мобильный, творческий и весьма плодовитый. Занимается литературой, пишет и играет музыку, снимает фильмы – документальные и художественные.

Съемки ТРК «ЛянторИнформ»