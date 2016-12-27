В Югре открыты все 53 межмуниципальные ледовые переправы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.12.2016 14:02

Больше всего таких объектов в Березовском районе – 16, в Ханты-Мансийском – 13. По восемь переправ в Кондинском и Нижневартовском районах.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Грузоподъемность ледовых дорог – от 5 до 45 тонн. Кроме того, в Югре действуют 16 ледовых переправ технологического значения.

Главное управление МЧС России по Югре просит строго выполнять требования всех информационных знаков, установленных перед сезонными дорогами. Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, обязательно отстегнув ремни безопасности.