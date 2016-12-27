Сургутские врачи заменили онкологическому больному позвонок

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 27.12.2016 14:14
Сложнейшую операцию впервые в Югре провели нейрохирурги Травматологической больницы Сургута.
Фото: amic.ru
Больному требовалось хирургическое вмешательство, так как один из позвонков был полностью разрушен метастазами. Оно проводилось в два этапа: сначала обескровили опухоль, чтобы снизить риск потери крови и улучшить обзор для хирурга, а затем заменили позвонок и установили пациенту современный высококачественный имплант.
Операция длилась более семи часов и прошла успешно, рассказали нам в пресс-службе БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница».