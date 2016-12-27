Сургутские врачи заменили онкологическому больному позвонок

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.12.2016 14:14

Сложнейшую операцию впервые в Югре провели нейрохирурги Травматологической больницы Сургута.

Фото: amic.ru

Больному требовалось хирургическое вмешательство, так как один из позвонков был полностью разрушен метастазами. Оно проводилось в два этапа: сначала обескровили опухоль, чтобы снизить риск потери крови и улучшить обзор для хирурга, а затем заменили позвонок и установили пациенту современный высококачественный имплант.

Операция длилась более семи часов и прошла успешно, рассказали нам в пресс-службе БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница».