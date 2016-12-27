НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутские врачи заменили онкологическому больному позвонок

27.12.2016 14:14

 Сложнейшую операцию впервые в Югре провели нейрохирурги Травматологической больницы Сургута.

Фото: amic.ru

Больному требовалось хирургическое вмешательство, так как один из позвонков был полностью разрушен метастазами. Оно проводилось в два этапа: сначала обескровили опухоль, чтобы снизить риск потери крови и улучшить обзор для хирурга, а затем заменили позвонок и установили пациенту современный высококачественный имплант.

Операция длилась более семи часов и прошла успешно, рассказали нам в пресс-службе БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница».

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
КАРАОКЕ. Квартирник у Маргулиса
Домашний Зима_2017
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран