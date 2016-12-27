В районной Администрации состоялось заседание антитеррористической комиссии и Оперативной группы Сургутского района

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.12.2016 14:38

На встрече обсудили дополнительные меры по обеспечению антитеррористической безопасности во время Новогодних праздников.

Во избежание террористических угроз всеми службами принимаются своевременные меры. А за несколько часов до начала мероприятий, места их проведения будут проверены кинологами с собаками.

Администрацией Сургутского района уточнен план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проверена система централизованного оповещения населения и приняты меры по обеспечению пожарной безопасности.