НОВОСТИ «СЕВЕРА»

UTair вернет деньги за авиабилеты в связи с отменой Кубка мира по биатлону

27.12.2016 15:27

Соревнования должны были проходить в Тюмени. 

Фото: utair.ru

Сдать проездные документы можно до 31 декабря. Авиакомпания обещает возместить всю их стоимость. При этом дополнительное подтверждение в качестве билетов на соревнования не требуется. Возврату подлежат авиабилеты с датами вылетов с 8 по 13 марта 2017 г.  в Тюмень и обратно, купленные до 22 декабря нынешнего года включительно.

Желающие воспользоваться предложением UTair могут обратиться в агентства по месту покупки проездных документов. В случае если авиабилет приобретался через официальный сайт авиакомпании, то для возврата необходимо направить обращение через форму «Обратной связи». 

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