Лучший в округе борец с коррупцией работает в администрации Сургутского района

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 27.12.2016 17:40
Доклад начальника отдела общественной безопасности и административных комиссий администрации района Ольги Лихачёвой признан лучшим на конкурсе научных работ по антикоррупционному просвещению граждан и формированию нетерпимости к коррупционному поведению у госслужащих.
Фото: fedpress.ru
Конкурс был организован Департаментом государственной и гражданской службы и кадровой политики Югры.
«Теория, какой бы отличной она ни была, бессмысленна без практики, - отмечает автор работы. - Все, что отражено в моем докладе, уже давно и успешно применяется в нашем муниципальном образовании».
К слову, за последние три года ни одного факта злоупотребления должностным положением среди муниципальных служащих Сургутского района отмечено не было, рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.