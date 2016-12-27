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Лучший в округе борец с коррупцией работает в администрации Сургутского района

27.12.2016 17:40

 Доклад начальника отдела общественной безопасности и административных комиссий администрации района Ольги Лихачёвой признан лучшим на конкурсе научных работ по антикоррупционному просвещению граждан и формированию нетерпимости к коррупционному поведению у госслужащих. 

Фото: fedpress.ru

Конкурс был организован Департаментом государственной и гражданской службы и кадровой политики Югры.

«Теория, какой бы отличной она ни была, бессмысленна без практики, - отмечает автор работы. - Все, что отражено в моем докладе, уже давно и успешно применяется в нашем муниципальном образовании».

К слову, за последние три года ни одного факта злоупотребления должностным положением среди муниципальных служащих Сургутского района отмечено не было, рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

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