НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Валокордин в аптеках будет отпускаться по рецепту со второго квартала 2017 года

27.12.2016 18:11

Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Хлопонин. 

Фото: segodnia.info

«Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты, - сказал он. - Я думаю, что (валокордин) отпускаться будет в аптеках по рецепту».

Как сообщает ТАСС, вице-премьер добавил, что в данный момент идет дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или стоит также добавить, йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты.

Накануне вступил в силу запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции, он будет действовать на протяжении 30 дней.

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