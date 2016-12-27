Валокордин в аптеках будет отпускаться по рецепту со второго квартала 2017 года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.12.2016 18:11

Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Хлопонин.

Фото: segodnia.info

«Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты, - сказал он. - Я думаю, что (валокордин) отпускаться будет в аптеках по рецепту».

Как сообщает ТАСС, вице-премьер добавил, что в данный момент идет дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или стоит также добавить, йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты.

Накануне вступил в силу запрет на продажу непищевой спиртосодержащей продукции, он будет действовать на протяжении 30 дней.