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Накануне в России введен 30-дневный запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции

27.12.2016 15:29

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзора. 

Согласно документу, индивидуальные предприниматели и юрлица должны приостановить продажи в розницу непищевых спиртосодержащих товаров, содержащих более 25 процентов этилового спирта. Исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывателей.

Сообщить о продаже так называемых «фанфуриков» в магазинах Югры жители могут, позвонив на горячую линию региональной службы Роспотребнадзора 8(3467)328-108, или в дежурную часть полиции своего населенного пункта. С мобильного - 020.

 

 

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