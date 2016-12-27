Накануне в России введен 30-дневный запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.12.2016 15:29

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

Согласно документу, индивидуальные предприниматели и юрлица должны приостановить продажи в розницу непищевых спиртосодержащих товаров, содержащих более 25 процентов этилового спирта. Исключение сделано для парфюмерии и стеклоомывателей.

Сообщить о продаже так называемых «фанфуриков» в магазинах Югры жители могут, позвонив на горячую линию региональной службы Роспотребнадзора 8(3467)328-108, или в дежурную часть полиции своего населенного пункта. С мобильного - 020.