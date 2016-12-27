Администрация Сургута опубликовала Новогоднюю карту – 2017

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

27.12.2016 16:21

На ней изображено местоположение катков, ледовых городков и площадок, на которых предусмотрены развлекательные программы. Также можно узнать часы работы различных выставок и фестивалей. А они будут проходить в новогодние каникулы в Сургуте ежедневно.

Напомним, ледовые городки установлены на шести площадках: в 25-м мкр, возле СурГУ, музыкально-драматического театра, театра «Петрушки» (у бывшего кинотеатра «Аврора»), на площади Советов и у школы № 27 (на перекрестке Мира-Островского).