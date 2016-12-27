НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре создадут учебники для национальных школ народов Севера

27.12.2016 19:57

Глава Югры Наталья Комарова в Обращении к жителям округа отметила, что нужно продолжить образовательные мероприятия, направленные на сохранение и развитие родных языков и культур аборигенов.

Губернатор отметила, что в 2017 году все учителя родного языка и литературы КМНС должны повысить свою квалификацию, сообщает ugra-news.ru. При этом, не менее тысячи детей должны принять участие в конкурсах, направленных на изучение культурного наследия народов ханты и манси.

Отмечается, что те книги, по которым ребята занимаются сегодня, уже устарели. Их нужно максимально адаптировать к современным системам образования, в том числе разработать версии для электронных носителей. 

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