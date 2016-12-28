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Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов на рейс Москва - Ханты-Мансийск - Москва

28.12.2016 09:13

 Полеты по данному направлению планируется начать с 1 июля следующего года. 

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, пассажиров доставлять в Москву из Югры и обратно будут на самолётах «Сухой Суперджет - 100». Вылет из Москвы в 21.30, прибытие в окружной центр в 2.25, вылет из Ханты-Мансийска - 3.35, прибытие в столицу России - 4.45 (время местное для каждого аэропорта).

Кстати, сотрудничество «Аэрофлота» с аэропортами Югры становится обширнее. Ранее представители авиакомпании заверили главу Нижневартовска в том, что намерены возобновить вечерний рейс для путешественников, отправляющихся из столицы Самотлора. Рейс был отменён в связи с модернизацией парка воздушных судов. Из Сургута «Аэрофлот» выполняет ежедневные рейсы в столицу.

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