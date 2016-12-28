НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Некоторые новшества могут ждать водителей в 2017 году

28.12.2016 09:46

 С 1 января все страховые компании обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. 

Штрафы за перевозку детей до 7 лет не в автокресле будут стоить 3000 рублей. За оставление ребенка младше 7 лет одного в автомобиле накажут штрафом в 500 рублей. На всех новых автомобилях, которые что-либо ввозят или вывозят из страны, должна быть установлена система оповещения о ДТП Эра-Глонас.

С 1 февраля получать или обменивать водительское удостоверение можно будет через МФЦ без обращения в ГИБДД. А с июля, вслед за электронными полисами, начнется повсеместная выдача электронных ПТС.

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