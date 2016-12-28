На 157 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» произошла смертельная авария

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.12.2016 10:24

В 19:30 48-летний водитель, управляя автомобилем «Вольво» с полуприцепом, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Он допустил столкновение с автомобилем «Киа Рио» под управлением 33-летнего водителя.

Фото: 86.mvd.ru

В результате ДТП водитель «Киа» погиб на месте происшествия, его 24-х и 29-летний пассажиры получили телесные повреждения.

В Ханты-Мансийском районе около 17:30 на 49 км. автодороги «Иртыш» 31-летний водитель автомобиля «Митцубиси L200» допустил наезд т\с на стоящий на обочине грузовой автомобиль «ДАФ ФТХ».

В результате столкновения пострадали водитель легкового автомобиля и его 27-летний пассажир. За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 18 человек получили травмы.