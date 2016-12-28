В Сургуте во дворе одного из домов двое мужчин устроили потасовку из-за парковочного места

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.12.2016 11:23

Выложенное видео активно обсуждается в соцсетях.

По словам очевидцев, вечером один из местных жителей заметил свободное место для автомобиля и решил его посторожить. Туда же попытался припарковаться водитель белого автомобиля Niva, который сначала решил, что сосед помогает ему припарковать машину задним ходом. Но мужчина, который сторожил парковочное место, стал бросаться под колеса, в результате был дважды сбит. Позже на место событий прибыл третий участник конфликта – тот, для которого изначально и предназначалось место. Он также включился в потасовку.

В итоге на парковке осталась стоять Niva, судя по записи.