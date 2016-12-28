НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте во дворе одного из домов двое мужчин устроили потасовку из-за парковочного места

28.12.2016 11:23

Выложенное видео активно обсуждается в соцсетях. 

По словам очевидцев, вечером один из местных жителей заметил свободное место для автомобиля и решил его посторожить. Туда же попытался припарковаться водитель белого автомобиля Niva, который сначала решил, что сосед помогает ему припарковать машину задним ходом. Но мужчина, который сторожил парковочное место, стал бросаться под колеса, в результате был дважды сбит. Позже на место событий прибыл третий участник конфликта – тот, для которого изначально и предназначалось место. Он также включился в потасовку.

В итоге на парковке осталась стоять Niva, судя по записи. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
КАРАОКЕ. Квартирник у Маргулиса
Домашний Зима_2017
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран