НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Изменения в движение сургутских автобусов внесут с 1 января 2017 года

28.12.2016 11:33

Теперь транспорт под номером 23 «ДК «Строитель» - Аэропорт – п. Лесной» в утренние и вечерние часы будет заезжать в аэропорт.  

Фото: admhmansy.ru

Автобусы маршрута № 24 будут двигаться по следующей схеме: от остановочного пункта   «Пикс» (ул. Крылова чет.сторона) через остановочные пункты «Александрия» (ул. С. Билецкого), С. Билецкого, 42 мкр. (Грибоедовская развязка), ТРЦ «Аура» (Тюменский тракт),  Автовокзал (ул. Профсоюзов), далее по маршруту в прямом и обратном направлении.  

Информацию по изменению расписания можно уточнить в диспетчерской ООО «Автотриада» по телефону: 55-60-15.

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