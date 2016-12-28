Прокуратура Югры открыла «горячую линию» по вопросам невыплаты зарплаты

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.12.2016 12:54

Как сообщают в ведомстве, сотрудники организаций порой не хотят обращаться с такими жалобами из-за служебной зависимости от работодателя.

Чтобы защитить трудовые права югорчан и открыта «горячая линия». Обращаться можно по телефону в Ханты-Мансийске: 35-22-63, код города – 3467. Специалисты ждут информацию о фактах несвоевременной выплаты либо невыплаты зарплаты, о сокрытии её реального размера и других нарушениях, которые ущемляют прав работников.

И еще одна важная информация для тех, неработающих пенсионеров, кто еще не получил тысячу рублей ко Дню рождения Югры. Им необходимо лично обратиться по адресу: г.Сургут, ул.Мира, 44/2, 2-й этаж с понедельника по четверг с 9 до 17 часов с паспортом и пенсионным удостоверением.