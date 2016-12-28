Житель Нефтеюганского района пытался дать взятку полицейскому

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.12.2016 14:10

По решению суда мужчина обязан будет заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

Фото: 86.mvd.ru

Из материалов дела известно, что в середине августа текущего года сотрудник ОГИБДД по г. Нефтеюганску остановил водителя транспортного средства «НЕФАЗ». Как оказалось, шофер не соблюдал правила перевозки негабаритного груза.

За несоставление протокола об административном правонарушении водитель попытался дать взятку сотруднику полиции в размере 6 тысяч рублей. Однако о данном факте дорожный полицейский незамедлительно сообщил в дежурную часть городского отдела полиции.