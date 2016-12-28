Проезд в автобусах Сургута подорожает с 1 января 2017 года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.12.2016 14:47

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации, ссылаясь на приказ Региональной службы по тарифам.

Фото: zt16.ru

С 01.01.2017 тариф на проезд в маршрутных автобусах № 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 14А, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 45, 47, 51, 52, 107, 109-1, 109-2, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, будет увеличен до 22,5 рублей за одну поездку.

Еще больше придется платить организациям, которые сами устанавливают тарифы. Речь идет о транспорте, который следует под номерами: 12, 20, 30, 31, 33, 34, 35, 35А, 40, 53, 69, 71, 95, 96. Стоимость проезда с 1 января 2017 года – 25 рублей.