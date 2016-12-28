НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Семье погибшей в авиакатастрофе над Черным морем югорчанке окажут материальную помощь

28.12.2016 15:30

Такое поручение дала губернатор Наталья Комарова. Из резервного фонда окружного правительства семье Дарьи Трофимовой будет выплачен один млн рублей. 

Фото: mstrok.ru

Девушка проживала в Югре до 2014 года, окончила Центр искусств для одаренных детей Севера, в поселке Сорум Белоярского района живёт ее мать.

Сообщается, что глава региона поручила своему заместителю Всеволоду Кольцову проработать вопрос по организации отбора талантливых югорчан, готовых работать в Ансамбле песни и пляски Российской армии им. Александрова,  прежде всего среди воспитанников Центра искусств для одаренных детей Севера.

Ту-154 потерпел крушение в акватории Черного моря 25 декабря. На борту были музыканты ансамбля имени Александрова, военные и журналисты — всего более 90 человек. Все они летели на новогодний концерт в Сирию. 

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