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Инженера нефтяной компании в Когалыме обвинили в растрате 13 млн рублей

28.12.2016 16:47

Против специалиста заведено уголовное дело по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Следствием установлено, что сотрудник с июня 2013 года по ноябрь 2015 года завышал объемы израсходованных химических реагентов и, действуя вопреки интересам организации в корыстных целях, растратил вверенные ему денежные средства.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили РБК-Тюмень в пресс-службе прокуратуры по ХМАО.

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