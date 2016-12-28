НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Полицейские Сургутского района переведены на усиленный вариант несения службы

28.12.2016 17:24

Это связано с новогодними и рождественскими праздниками. 

На всех культурно-массовых мероприятиях будут дежурить сотрудники полиции. Совместно с пожарными уже проверены все объекты проведения праздничных мероприятий, а также проведены инструктажи с организаторами. Нельзя проносить пиротехнику, боеприпасы, взрывные устройства и газораспылительные емкости. Кинологи с собаками обследуют все места проведения мероприятий, также полицейскими будет организован досмотр граждан с применением технических средств.

Всего обеспечивать общественный порядок в период новогодних и рождественских праздников будут около 150 сотрудников ОМВД России по Сургутскому району, более 50 представителей частных охранных предприятий и 70 дружинников. 

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