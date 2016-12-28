НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутянин украл фотооборудование на 145 тысяч рублей

28.12.2016 18:10

Это произошло в ночь на 27 декабря. Неизвестный проник в офис по ул. Лермантова через окно балкона.  

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан злоумышленник, который дал признательные показания. Похищенное изъято. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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