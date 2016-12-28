НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Мегионе Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей, которые в этом году попали в ДТП

28.12.2016 18:46

В преддверии Нового года сотрудники мегионской Госавтоинспекции превратились в Деда Мороза и Снегурочку. 

В образе сказочных героев они отправились в гости к детям, которые стали в этом году участниками дорожно-транспортных происшествий. Ребята с радостью встречали гостей, рассказывали подготовленные стихи и пели новогодние песни. Автоинспекторы в свою очередь напомнили несовершеннолетним о правилах безопасного поведения в период зимних каникул.

На прощание Дед Мороз и Снегурочка подарили юным участникам дорожного движения сладкие подарки, пожелав им всегда соблюдать ПДД.

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