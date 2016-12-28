В 2016 году план закупок составил порядка 45 миллиардов рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.12.2016 19:32

В правительстве Югры состоялось публичное обсуждение итогов работы за год департамента государственного заказа автономного округа. С отчетным докладом выступил исполняющий обязанности руководителя ведомства Сергей Славянский.

«Показателем эффективности закупок является, в том числе, экономия бюджетных средств, полученная в результате снижения размера начальной (максимальной) цены контракта, полученной в результате конкурентной борьбы участников. В сравнении с прошлым годом, в текущем году размер экономии бюджетных средств увеличился на 10%.

Также в целях повышения прозрачности и публичности закупок в Югре снижен порог начальной (максимальной) цены контракта до 500 миллионов рублей, с которого проводится обязательное общественное обсуждение закупок, за исключением закупок, сведения о которых составляют государственную тайну. Теперь обязательному общественному обсуждению подлежат любые закупки, начальная цена которых превышает 500 миллионов рублей», - отметил Сергей Славянский.