Спасатели Югры переведены в режим повышенной готовности

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.12.2016 20:01

Эта мера принимается ежегодно для того, чтобы обеспечить безопасность жителей округа в период новогодних и рождественских каникул.

Наготове больше 4,7 тысяч человек и 2,7 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС России 670 специалистов и 190 машин. В полную боевую готовность приведены силы и средства аэромобильной группировки, оперативной группы и оперативного штаба Главного управления. Югорчан призывают быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах по телефону ЕДДС – 112.