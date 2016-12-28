НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Спасатели Югры переведены в режим повышенной готовности

28.12.2016 20:01

 Эта мера принимается ежегодно для того, чтобы обеспечить безопасность жителей округа в период новогодних и рождественских каникул. 

Наготове больше 4,7 тысяч человек и 2,7 тысяч единиц техники, в том числе от МЧС России 670 специалистов и 190 машин. В полную боевую готовность приведены силы и средства аэромобильной группировки, оперативной группы и  оперативного штаба Главного управления.  Югорчан призывают быть бдительными и сообщать о подозрительных предметах по телефону ЕДДС – 112.

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