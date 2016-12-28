В первые дни праздников автобусы в Сургуте будут ходить по сокращенной программе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.12.2016 20:19

С 1 по 4 января будут исключены утренние рейсы и уменьшено количество автобусов на некоторых городских маршрутах.

Фото: ГИБДД Сургута

Меры связаны с низким пассажиропотоком в праздничные дни. Подробную информацию о работе автобусов на конкретном маршруте можно получить в диспетчерских предприятий.

- АО «СПОПАТ» (маршруты № 1, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 11, 14, 14А, 15, 19, 24) – 52-76-35;

- ООО «Автотриада» (маршруты № 10, 21, 23) – 55-60-15;

- ООО «Интер-Траффик» (маршрут № 26) – 55-54-22.