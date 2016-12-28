В следующем году юбилеи отметят пять объединений и шесть известных людей Сургутского района

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28.12.2016 16:07

Исполнится 120 лет деревне Сайгатино, 95 лет – Сытоминской школе, 90 лет – Сургутской районной больнице, 40-летний юбилей отметят «Сургутнефтегаз» и пос. Ульт-Ягун.

Среди юбиляров 2017 года также три главы муниципалитета разных лет: Александр Сарычев, Дмитрий Макущенко и Сергей Черкашин, депутаты окружной и областной дум Любовь Малышкина и Галина Резяпова.

Эти и другие данные опубликованы в новом краеведческом календаре «Памятные даты Сургутского района». Он доступен в электронном виде на сайте raionka.ru в разделах «Краеведение» и «Электронная библиотека».