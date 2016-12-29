Названы пять самых дорогих вакансий 2016 года в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

29.12.2016 09:08

Предложения изучали специалисты Сайта по поиску работы Зарплата.ру.

Так, на первом месте вакансия водителя с личным грузовым автомобилем с термобудкой. Компания, которая занимается перевозкой напитков по направлению: Нефтеюганск, Пыть-Ях, Федоровский, Ханты-Мансийск, предлагала зарплату в 250 000 рублей. На втором месте рейтинга вакансия менеджера активных продаж – 210 000 рублей. Третье место с доходом в 180 000 рублей у менеджера проектов в сфере автоматизации и энергоснабжения.

Руководитель отдела сервиса с заработной платой до 150 000 требуется в компанию в сфере реализации строительной и горнодобывающей техники. Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых вакансий года в Сургуте руководитель розничной сети магазинов – до 110 000 в месяц.